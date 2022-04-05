В Україні збільшилася кількість фальшивих купюр - НБУ

Пресслужба Національного банку України опублікувала заяву представників державного регулятора про зростання кількості фальшивих банкнот в Україні. У обігу все частіше з'являються фальшивки, тому варто звернути увагу на поради, які склав для користувачів купюрами Музей грошей при НБУ.

Там кажуть, що особливу увагу українцям варто приділити купюрам номіналом в тисячу гривень.

Відразу при отриманні такої купюри варто подивитися на її водяні знаки, які є головним інструментом захисту банкноти.

Раніше в Національному банку України (НБУ) розповіли подробиці щодо того, наскільки банки змогли наростити кредитний портфель за підсумками весни цього року. Про це повідомляє глава національного регулятора.

За даними чиновника, за підсумками травня цей показник прискорив скорочення частки NPL до 37,9%. У грошовому співвідношенні вітчизняні банки збільшили кредитний портфель на 20,3 млрд гривень.