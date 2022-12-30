19:02 30 грудня Київ, Україна

Станом на 30 грудня в Україні затверджено 89% місцевих бюджетів, повністю вдалося затвердити бюджети лише на Дніпропетровщині та Житомирщині.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів, що становить 89% від загальної кількості (1597)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, зокрема, вже затверджено:

24 обласні бюджети та бюджети Києва;

104 районні бюджети (не затверджено - 15);

1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено – 152).

При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, йдеться у повідомленні.