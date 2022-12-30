Станом на 30 грудня в Україні затверджено 89% місцевих бюджетів, повністю вдалося затвердити бюджети лише на Дніпропетровщині та Житомирщині.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За інформацією міністерства, зокрема, вже затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджети Києва;
- 104 районні бюджети (не затверджено - 15);
- 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено – 152).
При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, йдеться у повідомленні.
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