В Україні затверджено 89% місцевих бюджетів

19:02 30 грудня Київ, Україна

Станом на 30 грудня в Україні затверджено 89% місцевих бюджетів, повністю вдалося затвердити бюджети лише на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів, що становить 89% від загальної кількості (1597)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією міністерства, зокрема, вже затверджено:
  • 24 обласні бюджети та бюджети Києва;
  • 104 районні бюджети (не затверджено - 15);
  • 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено – 152).
При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, йдеться у повідомленні.
"Тому для повноцінного функціонування установ бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно прискорити процес затвердження місцевих бюджетів та надати інформацію до Мінфіну за допомогою інформаційно-аналітичної системи "LOGICA"", - додали у Мінфіні.