В Україні затвердили проєкт «Питна вода України»

23:29 18 листопад Київ, Україна

Влада України затвердила соцпрограму «Питна вода України», розраховану на 2022 – 2026 роки. Законопроєкт №5723 схвалило понад 300 нардепів.



Цей проєкт має на меті забезпечити сталий розвиток та реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення українських міст та сіл, а також забезпечити громадянам доступ до якісної питної води у необхідному обсязі.



Гроші на розвиток задуму візьмуть частково з державного та місцевого бюджетів, а також із Держфонду регіонального розвитку та водного господарства, залучать інвесторів.



Так, за чотири наступні роки на це пропонують спрямувати понад 12 мільярдів. Будуть збудовані водозабірні споруди, станції очищення води, водопровідні мережі, а також лабораторії контролю якості питної води, додають автори законопроєкту.



Відомо, що на сьогодні послугами централізованого водопостачання у всіх областях користуються близько 100% населення. Централізоване водопостачання знаходиться у 99% міст, у 90% – СМТ, а також 30% – у селах.

Однак у 69% населення є доступ до централізованого водопостачання, 48% – до централізованого водовідведення. У дев'яти областях країни використовують привізну воду, що становить близько 270 тисяч громадян.