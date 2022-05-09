В Україні прискорилася споживча інфляція

17:43 09 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики, в липні 2021 року споживча інфляція збільшилася на 0,1% в порівнянні з червнем 2021 року.

У порівнянні з липнем 2020 року - на 10,2%, в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,5%.

За січень-липень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,5%. Базова інфляція в минулому місяці в порівнянні з червнем 2021 року становила -0,1%, з початку року - 4,2%.

Серед споживчих товарів і послуг в липні 2021 року в порівнянні з липнем 2020 року найбільше подорожчали: природний газ (на 164,5%), цукор (на 83,5%) і соняшникова олія (на 79,0%).

Максимально подешевшали з липня 2020 року по липень 2021 року фрукти (на 12,2%), взуття (на 4,6%) і одяг (на 4,2%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в липні 2020 року порівняно з червнем 2020 року знизилися на 0,6%, в порівнянні з липнем 2019 року збільшилися на 2,4%. За січень-липень 2020 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року споживча інфляція склала 2,4%.