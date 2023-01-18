В Україні рівень безробіття досяг 30%

Роботу шукають 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.
Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Вона зазначила, що дуже сильним викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені до української економіки.
Міністр додала, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, у програмі "Армія відновлення".
Міністр додала, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, у програмі "Армія відновлення".
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