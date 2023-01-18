В Україні рівень безробіття досяг 30%

19:02 17 січня Київ, Україна

Роботу шукають 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.



Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців перебувають у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри становлять 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн - усередині країни", - сказала глава Мінекономіки.

Вона зазначила, що дуже сильним викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені до української економіки.



Міністр додала, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, у програмі "Армія відновлення".