В Україні впав індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні в жовтні 2020 року склав 62,4 п., що на 9,2 п. нижче, ніж у вересні. Індекс упав до мінімуму з січня 2019 року.

Індекс поточного становища скоротився і становить 54,9, що на 9,8 п. нижче від показника минулого місяця. Індекс економічних очікувань в жовтні скоротився на 8,7 п. і становить 67,4.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття становить 147,0, що на 3,5 п. вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився незначно - на 0,5 п. до рівня 187,3. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців не змінилися: індекс девальваційних очікувань стабільний і становить 160,6.

"У жовтні 2020 року зафіксовано мінімальне значення індексу споживчих настроїв за період з січня 2019 року. Мінімуму досягли індекси очікуваного розвитку економіки в найближчий рік і 5 років. Ці індекси істотно зросли в квітні 2019 року після президентських виборів, зараз же повернулися на рівень 2017-2018 років", - коментують аналітики Info Sapiens.

У той самий час інші складові індексу споживчих настроїв також впали в жовтні, але не "пробили" мінімум останніх 2 років. Мінімальне значення індексу поточного особистого матеріального становища було зафіксовано в червні 2020 року, а індексу доцільності робити великі покупки в квітні 2020 року.