В Україні почастішала затримка зарплат

Згідно з цифрами, затримки виплат по регіонах почастішали. У січні показники тих, хто невчасно отримує зарплату, збільшилися на 50% - до 148,3 тисячі осіб.

"Кількість працівників, які своєчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 48,5% і на 1 лютого 2021 року становила 148,3 тис. осіб або 2,1% від середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в економіці", - повідомили в Держстаті.

Як зазначається, кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 20,0 тис. грн, що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2021 року. Загалом заборгованість із виплати заробітної плати в січні 2021 року збільшилася на 13,8%, або на 360,3 млн грн, і на 1 лютого склала 2 971,8 млн грн, що становить 3,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень.

Істотне збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні, згідно зі статистичними даними, спостерігалося в будівництві (на 50,8 млн грн), виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших груп (на 47,8 млн грн), професійної, науковій і технічній діяльності (на 31 млн грн), виробництві електричного обладнання (на 30,5 млн грн).

Збільшення боргу в січні спостерігалося в 19 регіонах, а найсуттєвіше - в Києві (на 130,7 млн грн), Харківській (на 84,4 млн грн), Львівській (на 52,4 млн грн) і Дніпропетровській (на 43,0 млн грн) областях.