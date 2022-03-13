В Україні стартував економічний форум «Україна 30. Економіка»

Сьогодні в Україні стартує економічний форум «Україна 30. Економіка», в якому візьме участь президент України. Основними питаннями для глави держави стануть: боротьба з олігархами і вирішення питання з оборонною промисловістю країни.



Відкриє захід прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Перша сесія форуму присвячена національній економічній стратегії-2030. Серед головних спікерів - перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер і виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

Другу сесію форуму присвятять промисловості. Заплановані виступи голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завитневича, керівника державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва та інших спікерів. На спеціальній сесії 14 червня представники Міністерства інфраструктури України презентують план вдосконалення державних сервісів для моряків і шляхи подолання корупції в галузі.

Другий день форуму "Україна 30. Економіка" відкриє президент Володимир Зеленський. Перша сесія заходу 15 червня присвячена міжнародній підтримці боротьби з олігархами в Україні, друга сесія - законодавчим ініціативам з деолігархізації, третя - протидії впливу олігархів.

Третій день форуму присвятять великій і малій приватизації державних активів в Україні. Участь у заході візьме голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.