В Україні стане можливою доступна іпотека

12:53 21 вересень Київ, Україна

До бюджету 2021 року може бути внесена кредитна програма для молодих сімей. Оскільки президент Зеленський ініціював програму по зниженню іпотечної ставки, то уряд вирішив розширити цю програму доступної іпотеки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про готовність уряду в наступному році передбачити в державному бюджеті надання іпотечних кредитів. За словами міністра, уряд у 2021 році планує запустити нову іпотечну програму для 30 000 сімей.

"Це нова програма. Ми докапіталізуємо нову структуру, яка зможе надавати іпотечні кредити і також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто, це будівництво житла", - сказав Марченко.

У квітні президент Володимир Зеленський анонсував програму іпотеки для населення під 10% річних. В середині серпня Зеленський заявив, що банки вже видають іпотеку під 10% річних.

В рамках реалізованої з 1 липня держпрограми "Доступне житло під 10% річних" банки вже видали близько 400 іпотечних кредитів на загальну суму 329,2 млн грн.