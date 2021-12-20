В Україні створено нове Міністерство

15:11 22 липень Київ, Україна

Прес-служба Кабінету міністрів повідомляє, що 22 липня 2020 року було прийнято постанову про створення нового Міністерства. Метою структури стане вирішення питань стратегічних галузей промисловості. Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський очолить відомство.

Як зазначив віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, метою прийняття акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної промислової політики в сферах розвитку стратегічних галузей промисловості.

"Питання давно назріло. Це була наша стратегія і обіцянку ще на початку роботи нашого уряду. Повинен бути новий підхід до розвитку промисловості шляхом формування ефективної державної політики і стратегії ", - пояснив рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, першочерговий пріоритет нового відомства - оборонна високотехнологічна галузь, яка має значний потенціал в Україні. «Тому сьогодні ми офіційно даємо старт створенню нового міністерства», - додав Денис Шмигаль.