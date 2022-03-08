В Україні створено спеціальний пакет допомоги для бізнесу

12:59 07 березень Київ, Україна

Український уряд створив соціальний пакет допомоги для бізнесу.



Підприємства та ФОПи звільняються від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Все це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та співробітникам. ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та тероборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендна плата за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії», - повідомив Зеленський.

Відстрочується сплата податків всім підприємствам, які можуть їх сплатити.



Нагадаємо, українці, які втратили роботу через війну, отримають виплати.



Крім того, військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць.