В Україні створено спеціальний пакет допомоги для бізнесу

Український уряд створив соціальний пакет допомоги для бізнесу.
Підприємства та ФОПи звільняються від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Все це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Підприємства та ФОПи звільняються від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Все це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Відстрочується сплата податків всім підприємствам, які можуть їх сплатити.
Нагадаємо, українці, які втратили роботу через війну, отримають виплати.
Крім того, військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо, українці, які втратили роботу через війну, отримають виплати.
Крім того, військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць.
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