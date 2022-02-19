В Україні створено Департамент податкових розслідувань

Державний бюджет України значною мірою страждає від недоотримання податкових надходжень. Нечесні бізнесмени використовують різні корупційні схеми для обходу податкових зобов'язань. У Державній податковій службі (ДПС) створено новий підрозділ - Департамент податкових розслідувань. Метою його роботи є збільшення податкової ефективності платників та підвищення рівня добровільної сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба ДПС з посиланням на слова заступника голови податкової служби Євгена Олейникова. Чиновник повідомляє, що питання, пов'язані з протидією і боротьбою зі складноструктурованими схемами ухиляння від оподаткування, зберігають свою актуальність і сьогодні.

"Такий департамент стане тією інституційною одиницею, на яку покладено повноваження щодо комплексно-аналітичної діяльності по дослідженню найбільш актуальних і небезпечних моделей (схем) з ухилення від сплати податків і зборів. При цьому, зауважу, він не буде органом, який буде проводити кримінальне розслідування податкових правопорушень", - зазначив Євген Олейников.

Кінцевий результат роботи нового підрозділу в ДПС вбачають у підвищенні рівня добровільної сплати податків шляхом відмови від схем мінімізації платежів до бюджету. Для цього буде застосовуватися комплекс дій податкового розслідування:

аналіз діяльності суб'єктів господарювання;

виявлення ризиків ухилення від оподаткування;

організація і контроль відпрацювання ризиків;

супровід результатів податкового розслідування.

Євген Олейников також зазначив, що при створенні Департаменту податкових розслідувань увага була зосереджена на аналізі досвіду прогресивно орієнтованих розвинених держав, таких США, Австралія, Канада. При цьому інформується, що протягом 1 кварталу поточного року новим підрозділом "вже напрацьовано питань на загальну суму 7,3 млрд грн".