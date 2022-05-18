В Україні створять спецфонд по вакцинації від COVID-19

Пресслужба Верховної Ради України розповіла про заяву Дмитра Разумкова. Голова ВР розповів, що в уряду є план - створити в державному бюджеті 2021 спеціальний фонд. Фінансування з фонду буде повністю спрямоване на вакцинацію від COVID-19 і підвищення зарплат медикам.

Голова парламенту пояснив, що в державному бюджеті на 2021 кошти на боротьбу з коронавірусом закладені окремо по міністерствах.

«Спочатку ми не планували створювати окремий фонд. Вчора, позавчора під час нарад і з представниками депутатських фракцій, і з чиновниками, і з прем'єр-міністром, і з міністром фінансів все ж прийшли до того, що додатково буде створюватися спецфонд», - повідомив голова парламенту.

За його словами, у спеціальному фонді в наступному році буде менше коштів, ніж в «ковідному» в 2020 році, але він буде направлений виключно на заходи з протидії COVID-19.