В Україні створять спецфонд по вакцинації від COVID-19

Пресслужба Верховної Ради України розповіла про заяву Дмитра Разумкова. Голова ВР розповів, що в уряду є план - створити в державному бюджеті 2021 спеціальний фонд. Фінансування з фонду буде повністю спрямоване на вакцинацію від COVID-19 і підвищення зарплат медикам.
Голова парламенту пояснив, що в державному бюджеті на 2021 кошти на боротьбу з коронавірусом закладені окремо по міністерствах.
За його словами, у спеціальному фонді в наступному році буде менше коштів, ніж в «ковідному» в 2020 році, але він буде направлений виключно на заходи з протидії COVID-19.
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