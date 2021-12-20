В Україні створять Фонд компенсації після вакцинації

Новий законопроєкт, прийнятий в Україні, дасть можливість українцям отримати матеріальну допомогу в разі ускладнень при вакцинації від COVID. Таке розпорядження Кабінет Міністрів отримав від глави держави. Фонд буде створено найближчим часом.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.
За його словами, він має намір якомога швидше підписати прийнятий парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада прийняла закон, яким звільнила виробників вакцин від можливих наслідків щеплень. Це є однією з умов поставок препаратів в Україні. Таким чином, компенсації на себе бере держава.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі