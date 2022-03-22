В Україні скоротився зовнішній валовий борг - НБУ

На сайті Національного банку України з'явилося повідомлення про скорочення валового зовнішнього боргу України. Йдеться про I квартал поточного року, протягом якого експерти відзначають скорочення боргу на $2,7 млрд. Якщо на початку року борг становив $125,8 млрд, тепер ця цифра - $123,1 млрд.

За даними НБУ, зовнішній борг державного сектора за перший квартал 2021 року зменшився на 1,1 млрд доларів і склав 53,6 млрд доларів (34,0% від ВВП). Борг приватного сектора скоротився з початку року на 1,5 млрд доларів, до 69,5 млрд доларів (44,1% від ВВП). Зовнішні зобов'язання сектора загального державного управління скоротилися на 0.6 млрд доларів (до 47,2 млрд доларів, або 29,9% від ВВП).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець I кварталу 2021 року залишається долар США: його частка становить 62,0% від загального обсягу зовнішнього боргу і збільшилася за квартал на 0,4 п.п. У той самий час скоротилася питома вага зобов'язань в СПЗ перед МВФ: з 10,2% до 9,7% і зменшилася частка запозичень в євро: з 23,7% до 23,4%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні виросла до 3,7% від обсягу боргу (з 3,2% на кінець 2020 року). Зобов'язання в російських рублях на кінець I кварталу 2021 року залишилися на рівні IV кварталу 2020 року і становили 0,7% від обсягу зовнішніх зобов'язань.