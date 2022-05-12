В Україні скоротився експорт електроенергії

В Україні скоротився обсяг експорту електроенергії. Про це заявила Державна митна служба. Згідно з даними відомства, виторг в період січень-листопад 2020 року впав майже на чверть. У грошовому еквіваленті - це на $84,29 млн.

Відомо, що в листопаді експорт електроенергії в грошовому вираженні склав $24,8 млн.

Так, з початку року Україна експортувала електроенергію в:

Угорщину - на $118,84 млн,

Польщу - на $78,26 млн,

Румунію - на $42,98 млн,

інші країни - на $15,46 млн.

Крім того, Україна в період з січня по листопад імпортувала електроенергію на $122,94 млн (у листопаді - на $6,48 млн), тоді як за 11 місяців 2019 року імпорт становив $84,44 млн. У тому числі зі Словаччини електроенергія імпортована на $61,22 млн, Угорщини - на $39,52 млн, Білорусі - на $10,5 млн, інших країн - $11,7 млн.

Нагадаємо, що в грудні місяці українцям збираються підвищити тариф на транспортування електроенергії на 30%. Цей документ знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України. Вказується, що фінальної версії цього законопроєкту поки що немає, проте в уряді точно планують перегляд поточного тарифу на електроенергію в бік підвищення.