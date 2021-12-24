В Україні скоротилося виробництво молока

За даними державної служби статистики, в Україні за період з січня по липень 2020 року суттєво скоротилися обсяги виробництва молока. Скорочення склало 3,9% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. При більш детальному розборі видно, то в основному молока менше стали виробляти господарства населення - їх обсяги впали на 5,1%, а ось виробництво підприємств скоротилося всього на 1,1%.

Виробництво яєць в країні за сім місяців скоротилося на 1,2% - до 10,091 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.

Виробництво м'яса за звітний період зросла на 0,3% - до 1,89 млн т. Підприємства збільшили виробництво м'яса на 2,1%, тоді як населення скоротило майже на 4%. Виробництво вовни за звітний період склало 1143 тонн, що на 11,1% менше, ніж за такий же період минулого року.

Раніше стало відомо, що українців за підсумками серпня чекає зростання цін замість зниження. Зокрема, експерти очікують подорожчання яєць, хліба і ліків.