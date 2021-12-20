Державна служба статистики повідомляє про те, що в Україні скорочуються обсяги споживання блакитного палива.
Так, в жовтні поточного року рівень споживання склав 1,911 млрд кубометрів, що на 9,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За інформацією Держстату, скорочення обсягів споживання спостерігається в нашій країні вже шостий місяць поспіль, з травня, коли ресурс почав стрімко зростати в ціні на ринках ЄС.
Згідно з прогнозом Національного банку, вартість палива протягом декількох місяців буде залишатися високою. Очікується, що це погіршить показник інфляції на 0,3 процентного пункту в цьому році і 0,8 п.п. - у 2022 році. В НБУ прогнозують, що вартість газу з нинішнього рівня буде поступово знижуватися.
Так, в жовтні поточного року рівень споживання склав 1,911 млрд кубометрів, що на 9,7% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. За інформацією Держстату, скорочення обсягів споживання спостерігається в нашій країні вже шостий місяць поспіль, з травня, коли ресурс почав стрімко зростати в ціні на ринках ЄС.
Згідно з прогнозом Національного банку, вартість палива протягом декількох місяців буде залишатися високою. Очікується, що це погіршить показник інфляції на 0,3 процентного пункту в цьому році і 0,8 п.п. - у 2022 році. В НБУ прогнозують, що вартість газу з нинішнього рівня буде поступово знижуватися.
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