В Україні знизився роздрібний обсяг торгівлі

Квітневий локдаун негативно позначився на обсязі роздрібної торгівлі в Україні. У порівнянні з цифрами, в березні показники знизилися на 6,5%. Однак якщо порівнювати дані з квітнем 2020 року, то зростання в 2021 році зафіксоване на 34,3%

За даними Державної служби статистики, в січні-квітні 2021 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 14,0%.

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2021 року порівняно з 2020 роком спостерігалося в Чернівецькій (на 26,9%), Тернопільській (на 25,2%) і Закарпатській (на 22,1%) областях.