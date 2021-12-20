В Україні знижується ІВБГ - НБУ

Національний банк України опублікував "Макроекономічний і монетарний огляд" за березень 2021 року. Згідно з даними за лютий поточного року, в Україні знизився Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ). У лютому він впав на 4,3% р/р. У січні падіння було зафіксовано на рівні 3,7%.

Як зазначається в огляді, падіння поглибилося, незважаючи на пожвавлення економічної активності та споживчого попиту після січневого локдауну.

"Це, зокрема, обумовлено ефектом календарних днів", - йдеться в документі.

За даними НБУ, повернення до повноцінної роботи підприємств торгівлі, реалізація відкладеного попиту і поліпшення споживчих настроїв на тлі подальшого підвищення заробітних плат зумовили прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 5,6% р/р). Однак це не змогло компенсувати погіршення показників інших видів діяльності. Зокрема, заглибився спад в сільському господарстві (до 6,5% р/р) через погіршення епізоотичної ситуації, обмеження на експорт і зростання виробничих витрат.

Крім того, збільшилося падіння в промисловості (до 4,6% р/р). Основними негативними факторами залишалися складна ситуація в енергетиці, ефекти від низьких врожаїв минулого року і падіння в тваринництві (позначилося насамперед на харчовій промисловості). Зменшення обсягів транзиту газу зумовило погіршення вантажообігу.

"Мали вплив і більш складні погодні умови. Останні позначилися на показниках гуртової торгівлі і будівництва", - додали в НБУ.

Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2021 році до 3,8% (у січні СБ очікував зростання на 3,0%). За оцінкою СБ, в 2020 році економіка України скоротилася на 4,2% (раніше банк очікував падіння на 5,0%).