В Україні знижується Індекс поточного становища

Щомісячні дослідження українського ринку показали, що Індекс споживчих настроїв падає. В Україні відзначено зниження на 1,3 пункту - до 67,8 пункту. Дані на березень свідчать, що це пов'язано зі зниженням Індексу доцільності великих покупок.

Індекс поточного становища знизився на 5,5 п. і становить 58,9. Складові цього індексу змінилися наступним чином:

Індекс поточного особистого матеріального становища склав 54,8, що на 3,9 п. нижче від рівня цього індексу в лютому;

Індекс доцільності великих покупок знизився на 7,2 п. і встановився на позначці 63,0.

Індекс економічних очікувань в березні виріс незначно і становить 73,7.

У березні показник Індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 2,6 п. і становить 148,1. Індекс інфляційних очікувань стабільний і становить 187,8. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців покращилися: Індекс девальваційних очікувань знизився на 5,1 п. і становить 134,3.