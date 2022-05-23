В Україні з початку року скоротилося виробництво яєць

09:39 18 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Держстату, в Україні з січня по липень виготовили 8,64 млрд штук яєць, що на 14,4% менше ніж за аналогічний період 2020 року (понад 10 млрд штук).

При цьому підприємства скоротили виробництво на 24,2%, а господарства населення - на 3,1%. А ціни на яйця в липні 2021 року зросли на 33% в порівнянні з липнем минулого року.

За даними моніторингу українських супермаркетів, середня вартість десятка яєць становить близько 30 грн, але ціни на органічні і преміальні яйця можуть досягати і 45-50 грн за десяток.

Держстат уточнив, за січень-липень 2021 року лідерами з виробництва яєць стали Київська - 1,53 млрд штук (+1,2% до січня-липня 2020 року), Хмельницька - 300,2 млн (-35,2%), Херсонська - 292,8 млн (-29,3%) і Дніпропетровська - 286,1 млн штук (-6,3%) області.



Ціни на яйця в Україні - прогноз

Раніше аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин спрогнозувала, що вже в серпні в Україні можуть значно подорожчати яйця, ціна за десяток може досягти 40 грн.



Серед причин - подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютного виторгу.