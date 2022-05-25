В Україні з початку року виявлено порушень митних правил на 1,76 млрд гривень

З січня по липень 2021 року кількість виявлених правопорушень збільшилася на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
Про це йдеться в повідомленні Митної служби.
За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на суму майже 935 млн гривень, що вдвічі більше за аналогічний показник минулого року.
Безпосередньо митницями розглянуто 2 032 справи про порушення митних правил та накладено штрафів на 93 млн гривень.
Вказується, що найбільш резонансними випадками порушень митних правил та контрабанди за 7 місяців стали: спроба незаконного переміщення 1 т героїну в Євросоюз; спроба вивезення 13 т сигарет з Об'єднаних Арабських Еміратів; факт порушення терміну тимчасового ввезення на митну територію України елітного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тис. євро; спроба ввезення брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю понад 25 млн гривень, а також спроба вивезення скіфського золота.
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