В Україні з початку року виявлено порушень митних правил на 1,76 млрд гривень

14:37 20 серпня Київ, Україна

З січня по липень 2021 року кількість виявлених правопорушень збільшилася на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні Митної служби.

"За 7 місяців поточного року митниці Держмитслужби виявили та припинили понад 10 тис. порушень митних правил на суму 1,76 млрд гривень, що на 22% більше ніж за аналогічний період 2020 року", - повідомили в службі.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на суму майже 935 млн гривень, що вдвічі більше за аналогічний показник минулого року.



Безпосередньо митницями розглянуто 2 032 справи про порушення митних правил та накладено штрафів на 93 млн гривень.



Вказується, що найбільш резонансними випадками порушень митних правил та контрабанди за 7 місяців стали: спроба незаконного переміщення 1 т героїну в Євросоюз; спроба вивезення 13 т сигарет з Об'єднаних Арабських Еміратів; факт порушення терміну тимчасового ввезення на митну територію України елітного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тис. євро; спроба ввезення брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю понад 25 млн гривень, а також спроба вивезення скіфського золота.