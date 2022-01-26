В Україні різко скоротилося виробництво курячих яєць

В Україні 2021 року скоротилося виробництво яєць: виробили 14,1 млрд штук.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Зазначається, що показник 2021 року на 13% менший, ніж минулого року.
Частка сільгосппідприємств – 7 млрд штук яєць (на 21,7% менше проти 2020 року).
Частка господарств виробництво яєць скоротилася за рік на 2,4% порівняно з 2020-м – до 7,1 млрд. шт.
У грошовому показнику експорт за минулий рік зменшився порівняно з 2020 роком більш ніж на половину — 54,2%. Обсяг скоротився до 44,6 мільйонів доларів.
Головними покупцями українських яєць були ОАЕ (41,8%), Латвія (22%) та Ізраїль (близько 5%).
Дані не враховують тимчасово окуповану територію Криму та Донбасу.
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