В Україні різко скоротилося виробництво курячих яєць

18:04 26 січень Київ, Україна

В Україні 2021 року скоротилося виробництво яєць: виробили 14,1 млрд штук.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.



Зазначається, що показник 2021 року на 13% менший, ніж минулого року.



Частка сільгосппідприємств – 7 млрд штук яєць (на 21,7% менше проти 2020 року).



Частка господарств виробництво яєць скоротилася за рік на 2,4% порівняно з 2020-м – до 7,1 млрд. шт.



У грошовому показнику експорт за минулий рік зменшився порівняно з 2020 роком більш ніж на половину — 54,2%. Обсяг скоротився до 44,6 мільйонів доларів.



Головними покупцями українських яєць були ОАЕ (41,8%), Латвія (22%) та Ізраїль (близько 5%).



Дані не враховують тимчасово окуповану територію Криму та Донбасу.