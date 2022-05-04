В Україні різко підскочив попит на одну з професій

В Україні зріс попит на водіїв таксі, роботодавці готові платити до 35 000 гривень на місяць, повідомила керівниця одного з відділів онлайн-сервісу з пошуку роботи, Олена Кірільєвніна.
Зокрема, найбільш активно роботодавці шукали потенційних таксистів в період з березня по червень поточного року, пропонуючи щомісячну винагороду за працю в розмірі від 15 000 до 35 000 гривень, а сума заробітної плати безпосередньо залежала від наявності власного авто і категорії, відкритої в водійських правах.
Наприклад, найпоширеніша вимога наймача водія таксі: посвідчення з категорією "В", вік від 22-х до 23-х років, досвід подібної роботи на території міста працевлаштування від 2-х років, емоційна стабільність, охайна зовнішність, знання правил дорожнього руху і ретельне їхнє виконання, і обов'язкова наявність планшета або смартфона.
Відзначимо, що робота на орендованому і власному автомобілі істотно відрізняється по прибутковості, оскільки взяту в користування у агрегаторів таксі машину необхідно оплачувати щодня, відраховуючи зі свого невеликого заробітку. У підсумку, більшість водіїв таксі вважають за краще викупити авто або просто змінити сервіс в пошуках більш бажаної оплати праці.
Але є і великі мінуси: найбільше вакансій у великих містах, таких як Львів, Харків, Одеса, Дніпро або Київ - тільки тут на вулиці може виїхати від 10 000 до 20 000 таксистів на день, але і їх не вистачає. Тобто, в невеликих населених пунктах водій таксі навряд чи заробить 35 000 гривень, через нестачу попиту і пропозиції.
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