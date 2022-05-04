В Україні різко підскочив попит на одну з професій

20:29 02 серпня Київ, Україна

В Україні зріс попит на водіїв таксі, роботодавці готові платити до 35 000 гривень на місяць, повідомила керівниця одного з відділів онлайн - сервісу з пошуку роботи, Олена Кірільєвніна.