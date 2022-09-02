В Україні вирішено проблему з дефіцитом автомобільного палива

За пів року війни з росією Україна збільшила імпорт палива у 12 разів, повідомляється на сайті Міністерства економіки.
Так, у серпні було імпортовано 709,5 тисячі тонн бензину, дизпалива та зрідженого газу, тоді як у березні – всього 58,8 тисячі тонн.
"Якщо у березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизпалива, то у серпні – 4,2 тис. та 16,9 тис. тонн відповідно", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
"На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС немає черг, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання", - додала міністр.
У Мінекономіки прогнозують, що у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тисяч тонн пального. "Повною мірою забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту", - пояснила Свириденко.
Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального після російського вторгнення.
"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачань є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща", - заявила Свириденко.
Тим часом влада планує повернути акцизи на паливо.
Так, у серпні було імпортовано 709,5 тисячі тонн бензину, дизпалива та зрідженого газу, тоді як у березні – всього 58,8 тисячі тонн.
"Якщо у березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизпалива, то у серпні – 4,2 тис. та 16,9 тис. тонн відповідно", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
"На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС немає черг, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання", - додала міністр.
У Мінекономіки прогнозують, що у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тисяч тонн пального. "Повною мірою забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту", - пояснила Свириденко.
Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального після російського вторгнення.
"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачань є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща", - заявила Свириденко.
Тим часом влада планує повернути акцизи на паливо.
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