В Україні реалізують проект зарядних станцій для електрокарів

20:21 17 червня Київ, Україна

"Енергоатом" та Укргазбанк підписали меморандум про спільну реалізацію проекту з розгортання національної мережі зарядних станцій для електрокарів.



Про це повідомила прес-служба Енергоатому.



Меморандум став першим кроком щодо реалізації такого проекту. Він передбачає спільну реалізацію проекту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу "Енергоатому" як найбільшого виробника електроенергії в Україні.

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок щодо розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначено джерела фінансування для розвитку цієї мережі на території всієї країни", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Зокрема, зазначив Галущенко, розгортання мережі сприяє виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо декарбонізації та зменшення забруднення навколишнього середовища.



В Енергоатомі кажуть, що мають значні резервні потужності для виробництва "дешевої та чистої електроенергії", яка може поставлятися також і на нові сегменти внутрішнього ринку. "Для Енергоатому це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", - вважає голова НАЕК Петро Котін.



Минулого року українці придбали 8,5 тисяч електрокарів – на 20% більше, ніж у 2020 році, зазначили в Енергоатомі.. У квітні-травні 2022 року при цьому попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів, зокрема внаслідок дефіциту пального та зростання цін на нього.



Станом на 1 червня в Україні зареєстровано 36,6 тисяч електроавтомобілів, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів.