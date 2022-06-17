В Україні реалізують проект зарядних станцій для електрокарів

"Енергоатом" та Укргазбанк підписали меморандум про спільну реалізацію проекту з розгортання національної мережі зарядних станцій для електрокарів.
Про це повідомила прес-служба Енергоатому.
Меморандум став першим кроком щодо реалізації такого проекту. Він передбачає спільну реалізацію проекту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу "Енергоатому" як найбільшого виробника електроенергії в Україні.
Зокрема, зазначив Галущенко, розгортання мережі сприяє виконанню Україною міжнародних зобов'язань щодо декарбонізації та зменшення забруднення навколишнього середовища.
В Енергоатомі кажуть, що мають значні резервні потужності для виробництва "дешевої та чистої електроенергії", яка може поставлятися також і на нові сегменти внутрішнього ринку. "Для Енергоатому це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", - вважає голова НАЕК Петро Котін.
Минулого року українці придбали 8,5 тисяч електрокарів – на 20% більше, ніж у 2020 році, зазначили в Енергоатомі.. У квітні-травні 2022 року при цьому попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів, зокрема внаслідок дефіциту пального та зростання цін на нього.
Станом на 1 червня в Україні зареєстровано 36,6 тисяч електроавтомобілів, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів.
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