В Україні розробили ще одну свердловину по видобутку газу

13:23 23 травня Київ, Україна

"ДТЕК Нафтогаз" змогла отримати ще один промисловий приплив газу і конденсату, завдяки багатоетапного гідравлічному розриву пластів. Таким чином, переконалися в наявності запасів вуглеводнів в горизонті, який раніше не зважав досить багатим для видобутку газу в промислових масштабах.

"Особливість робіт полягала в тому, що гідророзрив проводився в пласті з низькою проникністю на глибині понад 5000 м в умовах високих тисків і температур. При цьому була застосована технологія на основі синтетичних полімерів, яка знайшла широке застосування в світі для інтенсифікації важко видобувних запасів і має кращі показники залишкової проникності. в пласт було закачано понад 1000 м³ рідини при максимальних гирлових тисках близько 1000 атм. Роботи проводилися з залученням найбільшого флоту ГРП в Україні загальною потужністю 25 000 к.с. ", - сказано в повідомленні.

Прес-служба відзначає, що адаптацію технології ГРП виконали під керівництвом технологічного центру "ДТЕК Нафтогаз".

"З огляду на комплекс складних вихідних геолого-технологічних факторів в свердловині, успішно виконати гідравлічну програму розриву пластів дозволив системний підхід до адаптації передових технологій. До проведення ГРП були залучені співробітники багатьох підрозділів" ДТЕК Нафтогаз ", провідні міжнародні та українські сервісні компанії, а також профільні члени постійно діючого експертного ради ", - сказав керівник технологічного центру компанії Максим Дорохов.

У компанії нагадали, що в створений в минулому році експертна рада, яка покликана впроваджувати кращі світові практики, залучили 13 міжнародних експертів.

"Реалізована програма ГРП показує можливість і ефективність виконання подібних робіт на глибинах понад 5000 м в умовах високих тисків і температур. Це дозволить проводити розробку нових важко видобувних запасів, що сьогодні є стратегічно важливим для збільшення видобутку газу і досягнення енергонезалежності України", - підкреслив директор з видобутку і переробці вуглеводнів "ДТЕК Нафтогаз" Олексій Раптанов.