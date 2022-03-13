В Україні зростають ціни: хліб і курятина

Аналітики відзначили, що попри зниження цін на деякі продукти, в країні подорожчає хліб і курятина. Так, хлібобулочні вироби виростуть в ціні в середньому на 1,5%, курка - на 15-20%.

"Цілком можливе подальше зростання ціни на курятину на 15-20%. Значна вартість кормів в поєднанні з негативними тенденціями в галузі... може привести до зменшення обсягів виробництва м'яса птиці і, відповідно, подальшого зростання цін", - стверджує аналітик Українського Клубу Аграрного Бізнесу Світлана Литвин.

Серед негативних тенденцій експертка називає вперше за тривалий час зниження поголів'я птиці. Крім того, зараз в Кабінеті Міністрів обговорюють можливість підвищити податки для птахівників.

Відзначимо, з початку року в Україні вже на 9,2% подорожчав хліб. Соняшникова олія злетіла в ціні на 42,7%, овочі зросли в ціні на 13,5%.