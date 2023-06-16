В Україні зростає сума штрафів за невикористання касових апаратів

14:10 08 червня Київ, Україна

Незважаючи на те, що кількість перевірок за часи повномасштабної війни зменшилася, сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає.

З початку дії закону про обов'язкове використання касових апартів у 2021 році підприємці отримали штрафи на 2 млрд. гривень, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот

"Кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року - з, у середньому, 2 230 перевірок на місяць до 1 860. Цього року перевірок на місяць збільшилося порівняно з минулим роком на 6%, проте їх все ще менше, ніж на початок повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

2021 року податківці за результатами перевірок наклали 30 тисяч штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році - 23 тисяч штрафів на 1,35 млрд грн. Таке зростання загальної суми пов'язане з тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився в 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чека штрафували на 100%, за повторне - замість 50% від чека на 150%.



Зазначається, що понад половину суми штрафів за ПРРО/РРО минулого року було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень – 754,5 млн грн – більша, ніж за весь 2021 рік.

"Загалом, з початку 2021 року, коли офіційно закон про використання ПРРО/РРО набрав чинності, до травня 2023 року відбулося 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тисяч штрафів на 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту запровадження закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише п'ята частина припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023 року кількість ПРРО становила на 29% більше звичних каси.