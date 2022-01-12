В Україні зростає імпорт бітуму

08:24 12 січень Київ, Україна

Україна встановила абсолютний рекорд за всю історію існування незалежної держави щодо імпорту бітуму на внутрішній ринок за 2021 рік. Загалом у 2021 році в країну завезено 1,1 мільйона тонн.



Для порівняння у 2020 році цей показник досяг 860,2 тис. тонн, що на третину менше, ніж у 2021, а у 2019 імпорт бітуму склав ще менше – 427,8 тисячі тонн.



Переважно імпорт (57%) в Україну здійснила Білорусія, відправивши 625 тисяч тонн, що перевищує минулорічний показник на 7,2%.



Польща імпортувала 118 тисяч тонн бітуму, Литва поставила 38 тисяч тонн. Слід зазначити, що у 2020 році Литва імпортувала лише 1 тисячу тонн.



Повідомляється, що значно зросли постачання морем. Якщо у 2020 році на цей вид транспорту припадало 128 тисяч тонн, то вже за підсумками 2021 року — 267 тисяч тонн. Основними імпортерами морем стали Греція, Італія, Азербайджан.



Левову частку прийняв порт Миколаєва (237 тисяч тонн), а також близько 30 тисяч тонн розвантажили у Чорноморському порту.