В Україні проведуть інвентаризацію земель оборони

«Міноборони має в своєму розпорядженні потужний земельний банк. Номінально. Я доручив розібратися, наскільки ефективно ці активи використовуються для виконання безпосередніх функцій оборони держави та підвищення боєздатності військ. Також є джерелом поповнення бюджету оборонного відомства. Є багато непрозорих моментів. Несформованими залишаються близько 150 тис. га земель оборони. Це створює загрозу неефективного використання та зловживань. Команда юристів Міноборони та спеціалістів підрозділу, який займається моніторингом володіння та використання нерухомого майна та земель, зараз активно працюють, щоб повернути державі в особі оборонного відомства землі, які на різних етапах були вилучені з ознаками порушень. Хочу подякувати Держгеокадастру за співпрацю. Минулого року завдяки ресурсам Держгеокадастру було сформовано та зареєстровано 105 ділянок земель оборони загальною площею 26 тис. га. Зараз ми прискоримо цю роботу, вона стане системнішою», – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ми розпочали створення комплексної геоінформаційної системи, де буде інвентаризовано всі публічні активи Міноборони. Щоб достеменно знати, чим Міністерство володіє і як ці активи використовує. Насамперед це стосується земель, споруд, відповідних майнових прав. Держгеокадастр вже створив окремий шар у базі даних, де зафіксовано всі землі оборони. Вже зараз ми скоріше отримуємо інформацію, коли хтось намагається підняти інтереси Міністерства у земельній сфері. Провівши комплексну інвентаризацію, ми захистимо активи оборони на майбутнє. Паралельно проходитиме моніторинг фактичного використання. Щоб не було ситуацій, коли на папері об'єкт порожній, але насправді там хтось у темну господарює. Споживає електроенергію, використовує комунікації. Ми формуємо систему, щоб запобігти незаконним угодам і зменшити простір для можливих зловживань. Тоді їх простіше викорінювати та притягувати винних до відповідальності», – зазначив заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов.