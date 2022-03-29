В Україні прогнозують підвищення цін на продукти

Експерти очікують стрибок цін в Україні до кінця року. Аналітики прогнозують, що вартість харчових продуктів в середньому зросте на 11% і більше вже не знизиться.

Продуктовий ринок один з перших реагує на будь-які зміни в економіці і часто є лакмусом на ситуацію в країні.

Такий відчутний стрибок вартості продуктів буде спостерігатися, якщо внутрішні і зовнішні ринки будуть переживати і далі різкі зміни, на які зараз істотно впливає світова ситуація з пандемією COVID-19. Так, на початку поточного 2020 харчові продукти дорожчали на 3-4%, однак різке збільшення цін українці відчули саме під час весняного карантину.

А в останній місяць літа вартість харчових продуктів подорожчала відразу на 1,8%.

Однак деякі економічні прогнози оптимістичніші. За умови, що ситуація в країні не буде ускладнюватися і не передбачається ніяких серйозних змін, ціни будуть плавно дорожчати в своєму природному руслі - на 7-8%.

До речі, українці стали частіше купувати хліб і картоплю, але при цьому рідше - м'ясо та молоко. Пекарі підрахували, що ціна на хліб подорожчає від 10 до 15%. Такі зміни відбудуться через те, що в країні дорожчає зерно, масло, цукор і гривня, яка з початку року девальвувала майже на 20%. Про це повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання продуктів в Китай. Останні роки торгівля між двома країнами істотно пожвавилася, що створило перспективу для зростання торгово-економічних відносин.