В Україні продовжується зниження цін на автогаз

В Україні далі падає ціна на автогаз.
Наприкінці робочого тижня вартість зрідженого газу на АЗС опустилася нижче за 27 гривень за літр.
Так, у п'ятницю, 12 серпня, середні ціни на АЗС знизилися на 0,7%, до 26,74 гривні за літр.
Середні ціни на бензин А-95 залишаються на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизель – 54 гривні за літр.
З минулого тижня середні ціни на автогаз впали приблизно на 1,4 гривні.
Протягом липня середня ціна автогазу на українських заправках знизилася на 27% (10,37 грн/л) – до 28,97 грн/л.
Так, у п'ятницю, 12 серпня, середні ціни на АЗС знизилися на 0,7%, до 26,74 гривні за літр.
Середні ціни на бензин А-95 залишаються на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизель – 54 гривні за літр.
З минулого тижня середні ціни на автогаз впали приблизно на 1,4 гривні.
Протягом липня середня ціна автогазу на українських заправках знизилася на 27% (10,37 грн/л) – до 28,97 грн/л.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі