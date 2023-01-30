17:50 30 січня Київ, Україна

В Україні оприлюднили проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць", повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.



Згідно з наказом, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Проєктом наказу передбачено затвердити низку вимог до курячих яєць, зокрема:

сортування яєць за їхньою якістю та вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві при поштучному продажу яєць;

упаковка та перепакування яєць;

вимоги до записів, які мають вести оператори ринку.

До того ж курячі яйця будуть ділитися на два класи А та В. Яйця, що належать класу А, повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухомим жовтком без чітких контурів. Крім того, такі яйця мають бути без сторонніх запахів.



За вагою яйця класу А сортують за такими категоріями:

XL – дуже великі: яйця, вага яких становить 73 г і більше;

L - великі: яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;

М - середні: яйця, вага яких становить 53 г і більше, але менше 63 г;

S малі: яйця, вага яких не перевищує 53 г.

Сортування яєць класу А за вагою не буде обов'язковим для яєць, що поставляються на харчові та/або непродовольчі потужності.



До яєць класу належать яйця, що не відповідають показникам якості, зазначеним вище. Також на клас можуть бути знижені яйця класу А, які більше не відповідають їхнім показникам якості.