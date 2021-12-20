В Україні з'явиться євроколія - ​​подробиці фінансування

Міністерство фінансів України повідомило, як фінансуватимуть велике будівництво залізниці. Так, мова йде про залізничну колію європейського стандарту, фінансувати яку будуть з різних джерел.
За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, в планах профінансувати проєкти безпосередньо коштом «Укрзалізниці», завдяки кредитам, які будуть виплачуватися державою і коштами з державного бюджету.
Чиновник зазначив, що про можливість і доцільність реалізовувати відповідні проєкти можна буде говорити після підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Цей документ дозволить оцінити наявні та перспективні пасажиропотоки, маршрути, черговість їхнього запуску, а також вартість і терміни реалізації проєкту. Роботу з його підготовки почнуть цього року. З держбюджету передбачено фінансування підготовки проєктної документації для будівництва.
Як повідомив заступник міністра, вважається, що євроколію для України доцільно починати розвивати на залізничних маршрутах, що з'єднують прикордонні українські міста з європейськими залізницями. Очікується, що євроколію від Чопа продовжать до Ужгорода. Це дозволить запустити прямі поїзди до Праги, Братислави, Відня, Мюнхена, Бухаресту, Софії та інших європейських міст.
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