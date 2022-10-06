В Україні з'явиться електронне резидентство

17:58 06 жовтня Київ, Україна

Верховна Рада України проголосувала загалом за законопроект №5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів". Його підтримали 252 народні обранці.

Про це повідомив один із ініціаторів документа, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.



Хто такий е-резидент?

Е-резидент – це іноземець, який може отримувати кваліфіковані електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні, має можливість зареєструвати себе фізичною особою-підприємцем та вести підприємницьку діяльність без необхідності перебувати в Україні.



За інформацією депутата, для того, щоб стати е-резидентом, необхідно: зареєструватися в додатку "Дія" та пройти фінансову та перевірку безпеки. Якщо перевірка пройде вдало, іноземець стає електронним резидентом — за фактом електронним платником єдиного податку на третій групі без ПДВ та отримує ЕЦП (електронно-цифровий підпис). Наступним кроком є відкриття дистанційного рахунку у банку. І саме банк стане податковим агентом для е-резидента.



Іноземець матиме право працювати та сплачувати податок — 5% доходів у рамках ліміту ФОП третьої групи. Більше ліміту – 15%.

"Усі документи в електронній формі, усі листування з ДПС онлайн, усі розрахунки – безготівкові", - зазначив нардеп.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає уряд. До другого читання депутати розширили перелік професій е-резидентів із IT-сфери на всіх інших експортерів послуг, – додав нардеп.



Набуття статусу е-резидента безкоштовно. Заява про надання статусу подається англійською мовою в електронній формі через портал Дія. Вся наступна офіційна комунікація з е-резидентом ведеться англійською мовою. До заяви додаються копія паспорта в електронній формі та інформація від правоохоронних органів іноземної держави щодо фактів притягнення до кримінальної відповідальності майбутнього е-резидента.



Верховна Рада прийняла в основу закон про е-резидентство ще у липні 2021 року. У пояснювальній записці зазначено, що законопроект створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджету завдяки податкам, що сплачуються е-резидентами.



Тоді ж міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кінця 2022 року уряд очікує 3000 е-резидентів в Україні.