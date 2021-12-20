В Україні з'явився новий податок: подробиці

13:24 09 грудень Київ, Україна

Українські чиновники хочуть, щоби в Україні стало все прозоро, а практично будь-яке майно оподатковувалося. Незабаром чиновники перевірятимуть відповідність офіційного доходу українців їхнім видаткам.

Про це повідомляють журналісти "Першого Ділового" телеканалу.



Цей рік виявився багатим на різноманітні зміни та нововведення. Було прийнято численні податкові закони та їхні зміни. З'явилися нові податки та системи їхніх розрахунків. І ось один із таких чергових податків. Він стосуватиметься тих, хто має земельні ділянки.



Отже, під час продажу власник сплачуватиме податок. Якщо продаж повториться двічі-тричі на рік, то податок зростатиме з геометричною прогресією. Такий закон парламентарії вже ухвалили і згідно з ним, якщо у вас є ділянка і ви виставили її на продаж вперше – то можете продати, не сплативши податок.



Якщо пай буде виставлено на продаж вдруге, податок становитиме 5%, втретє – 18% тощо. І така схема вже набула чинності.



Окрім цього, власники землі мають заплатити по 1500 гривень за гектар. При цьому це не стосується великих агрохолдингів, адже вони лише орендарі. Це стосується прямих власників, тобто звичайних людей.



До того ж в Україні скоро оподатковуватиметься кожна дорога покупка. Податкова відстежуватиме офіційний рівень доходів та порівнюватиме його з вартістю покупок.



Якщо людина не зможе пояснити, звідки взяла гроші на квартиру, машину чи будинок – доведеться сплатити 18% вартості такої покупки.