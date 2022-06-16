В Україні з'явилася крипта, забезпечена військовими облігаціями

15:24 16 червня Київ, Україна

Новий криптотокен UACB, забезпечений військовими облігаціями уряду.

Про це повідомила прес-служба ICU.



Токен дозволить інвесторам вкласти криптовалюту в UACB, що завдяки забезпеченню військовими облігаціями має державну гарантію повернення коштів.



Перший обсяг випуску криптобондів організатори зробили невеликим, щоб протестувати інтерес із боку нової категорії інвесторів у держборг та розкриття потенціалу закону про віртуальні активи.



Розрахунки з UACB проводяться в стейблкойні Tether (USDT) – криптовалюті, прив'язаної до курсу долара. Після виплати уряду за облігаціями, UACB можна обміняти назад на USDT, що інвестуються. Зворотний викуп UACB намічено на листопад 2022 року.



"За допомогою UACB перемогу України можна підтримати криптовалютою та гарантовано повернути свої гроші.. Оскільки всі розрахунки відбуваються у прив'язаному до долара USDT, UACB також дозволяє уникнути валютних ризиків за умов невизначеності за валютним курсом", – пояснила заступник директора ICU Євгенія Грищенко.