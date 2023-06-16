В Україні підвищать тарифи на електроенергію для населення

06:46 31 травня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.



Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.



За його словами, підвищення тарифів спричинило руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

"Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності у генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалювального сезону", – сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що протягом наступного осінньо-зимового періоду росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.