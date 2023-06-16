В Україні підвищать тарифи на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, підвищення тарифів спричинило руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.
Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, підвищення тарифів спричинило руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.
Галущенко також зазначив, що протягом наступного осінньо-зимового періоду росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.
24 березня глава уряду повідомив, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023 років.
Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення "не постраждають від такого рішення та зможуть скористатися монетизованою субсидією", зазначали в уряді.
Також повідомлялося, що після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення "не постраждають від такого рішення та зможуть скористатися монетизованою субсидією", зазначали в уряді.
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