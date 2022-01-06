В Україні підвищили мінімальну заробітну плату

15:33 25 серпень Київ, Україна

Поданий президентом законопроект про підвищення мінімальної зарплати, прийнятий Верховною Радою, рішення підтримали 295 нардепів, так, з 1 вересня 2020 року сума мінімалки складе 5 000 гривень.



Законопроектом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в розмірі 5 тис. Гривень на місяць (зростання на 5,86 відсотка). Також передбачено збільшення витрат на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлення його у розмірі 2225 гривень (підвищення складе 5,86 відсотка).



Як наголошується в пояснювальній записці, разом з підняттям мінімальної зарплати передбачено збільшення планових податкових надходжень на 541,3 млн грн, в тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн гривень.