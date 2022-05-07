В Україні подорожчало вершкове масло

18:39 06 травня Київ, Україна

Як змінилася ціна у великих супермаркетах у результаті подорожчання вершкового масла.

Вершкове масло в Україні стрімко дорожчає. У травні ціни на продукт від різних виробників у великих супермаркетах країни зросли загалом на 5 грн за пачку.



У квітні середня вартість масла Селянське 72,5% жирності становила 59,43 грн, а масла Яготинське 73% – 59,57 грн.



Так, вартість вершкового масла торгової марки Яготинське 73% злетіла за місяць із 59,57 грн до 64,40 грн.



Вершкове масло торгової марки Селянське 72,5% порівняно з квітнем залишилося стабільним у ціні в супермаркетах Metro. Там за 200-грамову пачку просять 59,20 грн. У Varus масло коштує 57,10 грн, а у Megamarket масло коштує на 3 гривні дорожче – 62,00 грн за пачку.



Сировина, з якої виготовляють масло, дорожчає. Так, у квітні ціни на молоко торгової марки Яготинське 2,6% (900 мл) підвищились з 33,61 грн до 36,05 грн.



Середні закупівельні ціни протягом останніх трьох тижнів на сировину для молокопереробних підприємств зросли на 15-20%. Вперше від початку війни зараз відновлюється зовнішня торгівля молочними продуктами. Так, загальний експорт українських молочних продуктів за квітень становив 5 630 тонн, що лише на 21% менше, ніж у квітні 2021 року.