В Україні подорожчали квіти: додаткові мита

В Україні значною мірою подорожчали троянди. Покупці помітили, що в багатьох квіткових точках вартість однієї з найпопулярніших квіток варіюється від 60 до 80 гривень за штуку. При цьому експерти стверджують, що зниження цін на флористику не передбачається.

Напружена ситуація на квітковому ринку виникла, в першу чергу, через підвищення мита на ввезення квітки. Не останню роль зіграли і пандемічні обмеження, за якими найпопулярніші постачальники троянд скоротили виробництво.

Вперше квітка подорожчала на початку 2021 року. Тоді головний постачальник троянд, Голландія, додав до гуртової ціни свого товару 20% націнки. Причому приводом для подорожчання стала не тільки обмежена кількість квітів, але і ціна доставки, яка значно ускладнилася в період карантину.

Вітчизняні флористи стійко пережили перший удар по своєму бізнесу. Але на цьому не скінчилося. Уже в травні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, захищаючи вітчизняних виробників, прийняла рішення підвищити мита на ввезення троянд до 56%.

Ціна на квітку одразу ж зросла, досягнувши небачених раніше висот. Квітникарі порівнюють актуальні гуртові ціни з торішніми, і скаржаться на владу. Адже влітку 2020 троянди з Кенії, Еквадору чи Колумбії можна було придбати за 9-20 грн, відповідно, роздрібна ціна встановлювалася на рівні 20-40 грн. Тепер же постачальники пропонують ті ж квіти за 30-50 грн, а флористам вдається заробити на них всього близько 20%. Адже клієнти просто не будуть купувати троянди дорожче.

Ціни на вітчизняні квіти також тягнуться вгору. Іноді постачальники просять навіть по 30 грн за квітку. Що вже говорити про роздрібну ціну. Тому любителі квітів все частіше купують замість звичних 9-11 троянд маленькі букети на 3 квітки.