В Україні подорожчав «борщовий набір» - Тарас Качка

Заступник міністра економіки України розповів про зростання цін в країні. Спочатку мова йшла про так званий «борщовий набір», продукти для якого в Україні стрімко зросли в ціні.

За словами Тараса Качки, ціни на харчові продукти підтягуються до світового рівня. Поки вартість овочів, м'яса та інших продуктів не зрівняється з середньостатистичними цінами в інших країнах світу, цінники в Україні будуть зростати. Тільки після цього процес подорожчання почне сповільнюватися.

Очікується, що продовольчий кошик в Україні буде тільки дорожчати. Що стосується «борщового набору», то він за останні місяці значно виріс в ціні. Особливо сильно подорожчали п'ять складових. Це буряк, який додав у ціні 62,8 відсотка, за один кілограм овочу в середньому просять 8,8 грн.

На 41,38 відсотка подорожчала капуста, до 7,38 грн за кілограм. Цінники на моркву зросли на 5,1 відсотка, до 8,2 грн за кілограм. Також значно подорожчали м'ясо та сметана, без якої важко уявити смачний червоний борщ.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша - світове подорожчання продуктів, друга - сезонний фактор - мова йде про ранні овочі, коренеплоди і ягоди. Третя - зниження обсягу пропозиції низки товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба. Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. В кінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.