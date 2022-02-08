В Україні піднімуть виплати дітям-інвалідам

Діти з інвалідністю почнуть отримувати більший обсяг соціальної допомоги. Такий законопроєкт прийняли народні депутати. Відповідно до закону № 3573 ті інваліди, які отримали травми від вибухонебезпечних предметів, зможуть розраховувати на вагому доплату до виплат.

Так, 305 нардепів проголосували за документ без обговорення. Проєктом акта передбачається встановити, що розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, збільшується на 50%.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація акта потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги буде здійснюватися коштами Державного бюджету України в межах бюджетної програми Мінсоцполітики "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".

За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, складе 783,10 тис. грн щорічно.