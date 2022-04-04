В Україні піднімуть прожитковий мінімум на 71 гривню

Державний бюджет 2021 року ніяк не підписували через низку форс-мажорних ситуацій у Верховній Раді. Тепер, після довгих політичних дебатів, закон «Про Державний бюджет України на 2021» прийнятий. Рішення було винесено від 5 листопада поточного року.

Новий проєкт закону передбачає підвищення рівня прожиткового мінімуму для українців. Відзначимо, що "за" закон проголосувало 275 народних депутатів парламенту. На поточний момент рівень прожиткового мінімуму в країні становить 2118 гривень, тоді як вже з 1 січня 2021 сума підвищиться на 71 гривню і складе 2189 гривень.

Також за новими положеннями законопроєкту в 2021 році на виплату пенсій до Пенсійного фонду України буде направлено 203,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики вважають, що в Україні середня зарплата повинна бути 12 000 гривень, а пенсія має становити 40 відсотків від вказаної суми. При цьому в цей час рівень окладів прийшов до більш-менш нормального показника.