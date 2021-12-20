В Україні підніметься ціна на одяг і взуття - причини

Україна переживає економічну кризу і підвищення інфляції, в країні дорожчають харчові продукти, паливо і тарифи на ЖКГ. Однак це не всі «новини» 2021 року. Експерти відзначають, що в кінці весни 2021 можна очікувати і подорожчання одягу і взуття. В середньому ціна виросте на 10-15%.

Серед факторів, які можуть призвести до цього, експерти називають зростаючі витрати на транспортування іноземної продукції в Україну. Крім того, у рітейлу і внутрішніх гравців ростуть витрати на оплату праці.

Також ціновий вплив здатні надати сезонний попит і збільшення вартості сировини - матеріалів, вироблених з нафтопродуктів і бавовняного волокна. Сировинний аспект, втім, за оцінками частини експертів, як не грав, так і не буде грати головну роль в ціноутворенні одягу і взуття для кінцевих покупців. Вирішальним фактором, вважають вони, тут давно виступає баланс попиту і пропозиції, а також тиск "сірого" імпорту, що потрапляє в Україну поштою, і рік від року продовжує витісняти вітчизняних виробників.

За словами президента-голови правління "Укрлегпрому" Тетяни Ізовіт, в минулому році логістичні витрати учасників ринку дійсно збільшилися "в рази".

Підтверджує Ізовіт і підвищення цін на сировину, зокрема, на бавовну. Вона додає, що виробництво, а також споживання бавовни і особливо синтетики в минулому році знизилося.

Відзначимо, що ціни біржових ф'ючерсів бавовни на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) практично безперервно росли з квітня попереднього року після серйозного падіння до 49 центів за фунт (1 фунт - 0,453 кг) проти показників березня 2020 на 62 центи. Пікових значень вартість бавовни досягла вже в цьому лютому, склавши 93 центів, а потім обрушившись до 79-80 центів до нинішнього часу.