В Україні підробляють банкноти - НБУ

В Україні зріс відсоток підроблених банкнот - за даними за 2020 рік. Національний банк України розповів, що найчастішими банкнотами, які підлягають підробці, є 500 і 200 гривень старого зразка.

"Як показує моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в Україні, за підсумками минулого року на 1000000 штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот (за підсумками 2019 - близько 3 штук)", - розповіли в Нацбанку.

Відносне збільшення рівня підробки банкнот гривні в 2020 році в НБУ пояснюють зростанням активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося в зв'язку з поширенням COVID-19.

"Найчастіше в 2020 році підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% і 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот", - повідомили в НБУ.

У Нацбанку пояснили це тим, що банкноти національної валюти нового покоління номіналами 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень, які Національний банк ввів в обіг в 2015 - 2020 роках, мають посилену систему захисту.