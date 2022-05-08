В Україні планують ввести соцпакети з накопичувальними пенсіями

Глава Кабміну Денис Шмигаль анонсував введення соцпакетів з накопичувальними пенсіями і розповів про виконану роботу в напрямку розвитку пенсійних накопичень.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні спеціалізованої робочої групи.
Робоча група повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.
Робоча група повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.
Прем'єр додав, що досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів та військових як елемент переходу до накопичувальної системи.
Також Шмигаль розповів про економічний ефект від накопичувальної пенсії до 2030 року.
Глава уряду розповів про виконану роботу в напрямку розвитку пенсійних накопичень.
Зокрема, введення обов'язкових пенсійних накопичень передбачено в трирічній Бюджетній декларації, яку недавно прийняла Верховна Рада.
Також уряд подав на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає здійснення фінансування дострокових пенсій для людей, які працюють у шкідливих і важких умовах, з використанням механізму пенсійних накопичень.
Як зазначив Шмигаль, серед наступних кроків Дорожньої карти розвитку системи пенсійних накопичень повинна стати розробка єдиного соціального реєстру, який істотно збільшить можливості соціальної підтримки українців.
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