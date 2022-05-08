В Україні планують ввести соцпакети з накопичувальними пенсіями

08:41 04 серпня Київ, Україна

Глава Кабміну Денис Шмигаль анонсував введення соцпакетів з накопичувальними пенсіями і розповів про виконану роботу в напрямку розвитку пенсійних накопичень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні спеціалізованої робочої групи.



Робоча група повинна розробити на базі чинного законодавства рішення уряду про введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

"В Україні з 2023 року почнуть вводити соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників, фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії буде поширений на соціальних працівників, вчителів та військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Також Шмигаль розповів про економічний ефект від накопичувальної пенсії до 2030 року.

«Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути стовідсотковим для державного пенсійного накопичувального фонду. За другим рівнем має запрацювати третій рівень, на якому добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних фондів. Економічний ефект від впровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, - 477 млрд грн до 2030 року», - підкреслив прем'єр-міністр.

Глава уряду розповів про виконану роботу в напрямку розвитку пенсійних накопичень.



Зокрема, введення обов'язкових пенсійних накопичень передбачено в трирічній Бюджетній декларації, яку недавно прийняла Верховна Рада.



Також уряд подав на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає здійснення фінансування дострокових пенсій для людей, які працюють у шкідливих і важких умовах, з використанням механізму пенсійних накопичень.



Як зазначив Шмигаль, серед наступних кроків Дорожньої карти розвитку системи пенсійних накопичень повинна стати розробка єдиного соціального реєстру, який істотно збільшить можливості соціальної підтримки українців.