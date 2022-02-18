В Україні планують створити фондовий ринок

13:20 25 вересень Київ, Україна

Пресслужба Кабінету міністрів заявила про плани Дениса Шмигаля зі створення фондового ринку в Україні. Прем'єр-міністр почав консультації про створення ще на зустрічі з Американською торговою палатою (ACC).

Шмигаль зазначив, що вже почалися консультації з фахівцями про створення фондового ринку в Україні і висловив сподівання, що представники АСС приєднаються до цього процесу.

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему і за рік вийдемо на створення фондового ринку", - сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також подякував усім компаніям, які продовжують працювати та інвестувати в Україну.

Зараз в Україні існує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка є державною установою, що здійснює нагляд за учасниками українського ринку капіталу, забезпечує конкурентоспроможність і розвиток ринків капіталу, а також захист інтересів інвесторів, запобігає зловживанням і правопорушенням.

В кінці червня Верховна Рада прийняла закон №2284 про деривативи та фінансові ринки. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв назвав документ "фінансовим безвізом", завдяки якому можна створити український ринок капіталу за європейським зразком.